Vacanze estive, Incoronato (Fenailp): “Turisti chiedono servizi e sicurezza”

“Abbiamo chiesto ai turisti, ospiti nelle nostre strutture della rinomata Costa degli Dei in Calabria, cosa si aspettano di trovare durante il loro soggiorno e le risposte più frequenti sono state: mare pulito, specialità eno-gastronomiche, divertimento e sicurezza che riguarda non solo la prevenzione di eventuali contagi da Covid ma anche sicurezza in mare”. È l’esito di una indagine condotta dalla sezione vibonese del Fenailp, presieduta da Roberto Incoronato.

“Una parte di queste richieste spetta organizzare agli operatori turistici, e da questo punto di vista noi ci impegniamo molto per rendere le nostre strutture adeguate alle richieste dei clienti. Ma il vero problema riguarda tutto ciò che spetterebbe alle istituzioni” ribadisce. “Sono chiamati in causa gli enti locali per la pulizia delle spiagge e per la corretta depurazione e le forze dell'ordine per la sicurezza in mare”.

“Diamo la possibilità ai turisti di poter trascorrere le proprie vacanze in tutta sicurezza e tranquillità, altrimenti difficilmente torneranno in Calabria” ammonisce Incoronato.