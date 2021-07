Cosenza, l’appello del preside Iaconianni: “Vaccinarsi per evitare nuovo anno in dad”

“Apprezzo il lavoro del generale Figliuolo e quanto si stia spendendo nella gestione di questa emergenza sanitaria ed, alla luce di un aumento esponenziale dei casi che preoccupa in diverse regioni, tra cui la nostra Calabria, sento il dovere, come rappresentante istituzionale del mondo della scuola, di invitare tutti gli studenti in età da vaccino, tutti i docenti ed il personale a vaccinarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico”. È l’appello lanciato dal preside del Liceo Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni, al fine di riprendere “in serenità” l’anno scolastico alle porte.

“Non possiamo affrontare il terzo anno in didattica a distanza, lo dobbiamo all’impegno ed al senso di responsabilità profuso dai nostri studenti, dai nostri docenti e dalle famiglie in questi ultimi due anni. Abbiamo raggiunto insieme risultati importanti e tante volte insperati, ma oggi la didattica deve riprendere tra i banchi” conclude. “Penso che oggi più che mai vaccinarsi sia un segno di civiltà e di attaccamento al nostro Paese: tutti siamo chiamati a dare un contributo in questa battaglia nella quale la scienza ci ha dato una mano straordinaria, ma ora tocca a noi, ad ognuno di noi fare il resto”.