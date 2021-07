Agricoltura. Ok della Regione per l’assegnazione suppletiva di gasolio, Statti: «ottima notizia»

«A seguito dell’incontro avuto stamane ed al quale hanno partecipato la presidente di Confagricoltura Vibo Franca Prandi, lo staff tecnico e il direttore regionale Angelo Politi, il Dipartimento Agricoltura ha assunto una decisione importante ed ha disposto con decreto, l'assegnazione suppletiva di gasolio agricolo per l'annualità 2021. » Lo rende noto il Presidente regionale di Confagricoltura, Alberto Statti, che aggiunge: «Una decisione che da esito positivo alle numerose sollecitazioni avanzate da Confagricoltura Calabria per sostenere le aziende agricole regionali.»

«E' un provvedimento - sottolinea il Presidente regionale di Confagricoltura - che accogliamo con favore, che abbiamo più volte richiesto e che - nelle more di una interpretazione autentica delle carte pedologiche predisposte dall'Arsac - supera una situazione di stallo. D'altro canto le imprese agricole ed agroalimentari - aggiunge Statti - stanno fronteggiando in questo periodo una prolungata siccità con la "resistenza" dei terreni che determina un quotidiano e notevole aggravio di costi in termini di ore lavorate e consumo di carburante. L'assegnazione, come da decisione del Dipartimento agricoltura, è disposta fino al 30 ottobre prossimo e sarà riconosciuta sulla base di relazioni tecniche asseverate che certificano la situazione di necessità aziendale con riferimento alla natura ed alla consistenza del terreno.»

«L'auspicio - conclude Statti - è che presto, sulla base di una chiara interpretazione delle carte pedologiche di Arsac si possa definire in maniera certa l'assegnazione di carburante ad accise agevolate con riferimento ai singoli territori comunali, un obiettivo di chiarezza che eviterebbe molti problemi e determinerebbe riconoscimenti automatici.»