Gdf. Il Colonnello Massimo Ghibaudo è il nuovo Comandante Provinciale di Vibo Valentia

Dopo tre anni di intensa attività di servizio il Colonnello Roberto Prosperi, alla presenza del Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Calabria, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, lascia il Comando Provinciale per assumere altro prestigioso incarico presso il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.

Nel triennio 2018/2021 il Comando Provinciale di Vibo Valentia ha svolto attività operative a tutto tondo, in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza della criminalità organizzata e dalla sua infiltrazione nell’economia legale, conseguendo brillanti risultati e ponendo le basi per l’effettuazione di ulteriori rilevanti operazioni di servizio, al termine delle investigazioni in atto.

Il nuovo Comandante Provinciale di Vibo Valentia, Colonnello Massimo Ghibaudo, 50 anni, arruolato nel 1991, coniugato con due figli, è in possesso di laurea in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e proviene dal Comando Provinciale di Roma, dove ha ricoperto negli ultimi due anni il delicato incarico di Capo Ufficio Operazioni.

Il Colonnello Prosperi nel salutare e ringraziare il Generale Geremia, il Cappellano Militare, Don Antonio Pappalardo, i militari del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti e quelli del comparto aeronavale nonché i rappresentanti dell’associazione Nazionale Finanzieri d’Italia intervenuti ha inteso ribadire l’importanza del rigore morale che deve contraddistinguere l’operato del finanziere, sia in servizio che nella vita privata, nonché la necessità di consolidare le sinergie in essere con le Autorità Giudiziarie distrettuale ed ordinarie, con l’Autorità di Governo e con tutti i Corpi dello Stato operanti in provincia.

Il Colonnello Ghibaudo ha espresso entusiasmo ed orgoglio per il prestigioso e delicato incarico che si accinge ad assumere con determinazione, per la straordinaria opportunità e sfida che il Corpo gli ha assegnato dopo la recente promozione, assicurando che ogni risorsa sarà devoluta per lo svolgimento dei servizi d’istituto e per la tutela degli imprenditori e dei cittadini onesti.

Il Comandante Regionale ha concluso la breve ma significativa cerimonia militare tenuta nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza da “Covid-19”, ringraziando il Col. Prosperi per il brillante operato e le qualità morali e professionali che lo hanno contraddistinto e augurando al Col. Ghibaudo un altrettanto brillante proseguimento nell’incarico di comando, sicuramente impegnativo, ma ricco di soddisfazioni professionali.