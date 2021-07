Eutanasia legale: parte in Calabria il tour di Marco Cappato

Prende il via domani, 28 luglio, il tour di Marco Cappato in Calabria per il referendum eutanasia legale.

Gli appuntamenti in calendario saranno anche l'occasione per affrontare gli aspetti politici e organizzativi della campagna, affinché dalla Calabria possa arrivare un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo delle 500.000 firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

In poco meno di un mese di campagna referendaria in Calabria sono stati organizzati quasi 120 tavoli di cui la maggior parte si svolgeranno in questa settimana.

“Siamo, a livello regionale, a quasi 6000 firme”, fa sapere Giuseppe Di Bella, Coordinatore Regionale del Referendum e Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni, che aggiunge: “Puntiamo a numeri ancora più alti per mettere in sicurezza il referendum ma anche perché si percepisce un desiderio di partecipazione, specie nei più giovani, inaspettato. Ma per poter raccogliere le firme abbiamo bisogno di più attivisti e di più autenticatori. Sul nostro sito referendum.eutanasialegale.it è possibile registrarsi e partecipare attivamente alla campagna”.

La sua disobbedienza civile di Marco Cappato nei casi Dj-Fabo e Davide Trentini, ha portato la questione davanti alla Corte Costituzionale che ha invitato il Parlamento ad approvare una legge. Nulla è stato fatto al momento e quindi la strada del referendum si è dimostrata l’unica percorribile per arrivare ad una legge civile e rispettosa delle volontà e delle sofferenze delle persone.

La presenza di Marco ci servirà per continuare con ancora più forza in questo momento decisivo della vita politica del paese.

Le tappe di Marco e gli appuntamenti

Mercoledì 28 luglio:

- Reggio Calabria: ore 19, incontro di Marco con il Sindaco Giuseppe Falcomatà per firma Referendum a seguire conferenza stampa in Piazza San Giorgio e tavolo itinerante su Corso Garibaldi fino alle ore 21.

Giovedì 29 luglio:

- Soverato: ore 10.30, conferenza stampa di Marco al tavolo di raccolta firme in Lungomare Europa (Zona Anfiteatro).

Sarà possibile firmare al tavolo dalle ore 10:00 alle ore 12.00.

- Catanzaro: ore 12.30, Brunch con Marco c/o il bar Dolci Emozioni in Piazza Anita Garibaldi

Sarà possibile firmare al tavolo dalle ore 10:00 alle ore 13.00.

- Cosenza: ore 15, conferenza stampa di Marco al tavolo di raccolta firme in Via Tagliamento.

Sarà possibile firmare al tavolo durante l’evento dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

- Lamezia Terme (CZ): ore 18, conferenza stampa di Marco al tavolo di raccolta firme in Piazzetta S. Domenico.

Sarà possibile firmare al tavolo dalle ore 17:30 alle ore 24.00.