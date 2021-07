Covid. La Calabria registra un solo decesso e +110 positivi ma con più tamponi

Nelle ultime 24ore ore in Calabria si registrano 110 nuovi positivi al Coronavirus e un solo decesso riportato da fuori regione. Un leggero aumento dei nuovi casi dunque rispetto ai dati del bollettino di ieri, quando i nuovi casi erano 88. (QUI) C’è da precisare però che ieri i tamponi eseguiti erano stati 969 e oggi invece sono stati 2.621 e portano il tasso di positività a calare fino al 4,20% (ieri era al 9,08%).

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più positivi con i suoi 34 casi, seguono Cosenza (+ 32), Crotone (+ 17), Catanzaro (+ 15), Vibo Valenti (+ 7), e fuori regione (+5).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 70.397, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.254.

Gli attuali positivi sono in tutto 2.424 (+97) e in isolamento domiciliare si trovano 2.365 (+94). Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari ci sono 54 persone ricoverate (+3), mentre 5 sono le persone in terapia intensiva.

I guariti dell’ultima giornata sono invece 12 per un totale di 66.719 di persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 23.615, i casi delle ultime 24 ore sono 34. Attualmente i casi attivi sono 513, di cui 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 23102: 22763 guariti, 339 deceduti.

Nel Cosentino dove i nuovi positivi sono 32, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.555. Attualmente i casi attivi sono1482: 33 in reparto (+2), 3 in terapia intensiva, 1446 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 22073: 21498 guariti, 575 deceduti.

Per l'ASP di Cosenza, il totale dei casi odierni è di 43 nuovi casi, tutto ciò – si segnala in una nota - è dovuto all'eliminazione dal totale dei casi di 11 record risultati doppioni a seguito di verifiche effettuate sul database dei casi.

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 15, ma da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 10.354. Attualmente i casi attivi sono 103, di cui 2 ricoveri in reparto e 101 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10251, di cui 10107 guariti, 144 deceduti.

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 17 i casi totali si attestano a 6.710. Attualmente i casi attivi sono 112, di cui 2 in reparto (+1), 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 598: 6497 guariti, 101 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 7, ma i casi totali di Covid-19 sono 5.602. Attualmente i casi attivi sono 30: 3 in reparto e 27 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 572: 5480 guariti, 92 deceduti

Per quanto riguarda i casi attivi Covid-19 provenienti da altra regione o stato estero sono 184 (+3 notificati oggi).

(Ultimo aggiornamento alle 16.45)