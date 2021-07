Corigliano-Rossano, scoperti 900 chili di pesce senza tracciatura. Scattano sequestro e multa

Multa da 1500 euro e sequestro del prodotto ittico. È successo nel corso di un controllo da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, sotto il coordinamento del centro di controllo area pesca di Reggio Calabria.

I militari, nell’ambito dei controlli dell’operazione Mare sicuro, hanno ispezionato un lido di Corigliano-Rossano con servizio di ristorazione e hanno trovato 900 chili di prodotto ittico conservato in piena violazione delle norme vigenti.

Nell’ambito dell’ispezione sono inoltre emerse diverse irregolarità soprattutto per la conservazione del prodotto che era privo dell’idonea documentazione sulla tracciabilità, ed era stato conservato in celle frigo pronto per essere commercializzato.

I 900 chili di prodotto sono stati sequestrate, per poi essere distrutto, a seguito del giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio Veterinario dell’ASP di Cosenza. Il trasgressore è stato multato di 1.500 euro.