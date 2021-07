Tropea, mancato rispetto delle norme anti Covid. Sanzionati due locali

Mancato rispetto della norma anti Covid. Così due locali della Movida di Tropea sono stati sanzionati. È successo nel corso di un controllo interforze tra Polizia, Carabinieri e Finanza per contrastare la diffusione del coronavirus.

I controlli effettuati a Tropea, si sono concentrati su lidi, spiagge, locali pubblici, ristoranti e pub, dove, in passato, si sono verificati assembramenti.

Complessivamente sono state identificate 180 persone, 70 veicoli e sono stati controllati 4 locali. Due di questi, come detto, sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme.