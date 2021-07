Frode al fisco in Toscana, 29 arresti e sequestri per 40milioni: il blitz arriva fino in Calabria

Associazione a delinquere e frode al fisco: sono questi i reati che la Procura di Firenze contesta a 29 persone che stamani sono state raggiunte da altrettanti ordini di arresto.

L’operazione, chiamata in codice “A solis ortu”, è scattata all’alba e partita dal capoluogo toscano si è estesa nelle anche alle province di Arezzo, Prato e Grosseto, per poi arrivare fino a quella di Rovigo (nel Veneto) e di Vibo Valentia (in Calabria).

Come accennavamo, gli indagati e a vario titolo sono ritenuti responsabili di una presunta associazione criminale e della commissione di reati fallimentari e tributari.

Il blitz, condotto dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, in collaborazione con i colleghi degli altri Reparti del Corpo territorialmente competenti, ha portato anche al sequestro di ingenti patrimoni, si stima del valore di oltre 40 milioni di euro.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 10:30 presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, alla presenza del Procuratore Giuseppe Creazzo e del Comandante Regionale delle fiamme gialle, il generale Bruno Bartoloni.

(notizia in aggiornamento)