Taurianova, malore per una bimba: soccorsa dai sanitari del centro vaccinale

È stata colta da un improvviso malore, perdendo rapidamente i sensi ed accasciandosi a terra nei pressi del mercato settimanale di Taurianova. Fortunatamente, la presenza di personale sanitario presso il vicino hub vaccinale di Largo Bizzurro ha garantito un immediato soccorso alla malcapitata.

La giovanissima, colta da una sincope convulsiva, è stata soccorso dal personale medico e dai militari, ma perdendo nuovamente conoscenza si è reso necessario allertare un’ambulanza per il trasferimento presso l’ospedale di Polistena. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri. La giovane è ora in cura in ospedale, sottoposta agli esami del caso.