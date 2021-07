Amantea, perde il controllo della moto e si schianta: morto un diciassettenne

Ha perso improvvisamente il controllo della sua moto, finendo per schiantarsi contro un guard rail. È morto così un giovanissimo, appena diciassettenne, S.M. le sue iniziali, che stava percorrendo la Strada Provinciale 257 che collega Amantea a Piano Lago, nel cosentino.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che una volta raggiunto il luogo del tragico incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagano ora i Carabinieri, al fine di far luce sulla dinamica dell’incidente.