Covid, crollano i tamponi ma i casi rimangono alti: 88 contagi e 9 decessi, positività sfonda il 9%

L’oramai consueto “calo del lunedì”, all’interno del bollettino regionale sull’andamento del coronavirus, sembra essersi accentuato nel periodo estivo. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore infatti è bassissimo, appena 969. E nonostante ciò, i dati del bollettino rimangono allarmanti: 88 nuovi contagi e 9 decessi.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+74), seguita da quelle di Catanzaro (+11), di Cosenza (+2) e di Crotone (+1) mentre nel vibonese non si registra alcun caso (+0). Complessivamente abbiamo raggiunto i 980.415 tamponi processati, con una percentuale di tamponi positivi del 9,08%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati complessivamente sono 23.581 (+74), mentre i casi attivi sono 485. Di questi: 470 in isolamento, 14 in reparto ed 1 caso in rianimazione. Complessivamente, sono 22.757 i guariti e 339 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.339 (+11), mentre i casi attivi 90. Di questi, 88 in isolamento, 2 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.105 pazienti e ne sono deceduti 144.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.523 (+2), ed i casi attivi sono 1.450. Di questi, 1.416 sono in isolamento, 31 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.498 guariti e 575 decessi. I 9 decessi registrati oggi sono da attribuire a periodi passati: 3 risalgono al 2020 e 6 al 2021.



Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.693 (+1) e gli attivi sono 96. Di questi: 94 si trovano in isolamento ed 1 in reparto, ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 6.496 i guariti e 101 i deceduti.

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono a 5.595 (+0) e gli attivi sono 25. Di questi: 22 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.478 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

MEDIA INDICE POSITIVITA' QUASI AL 5%

Facendo una media degli indici di positività riscontrati nell'ultima settimana - dal 19 al 25 luglio - scopriremo che il virus "avanza" in maniera piuttosto rapida anche in Calabria: i tamponi positivi infatti sono diventati il 4.26% sul totale, e se aggiungiamo il dato odierno la media sale al 4.86%. Numeri molto lontani dalla media nazionale, dove il tasso di positività è stato stimato al 2.7%.