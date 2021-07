Cortale, incendio auto dell’ex assessore: tornano in libertà i due sospettati

Sono tornati in libertà Sandro Ielapi e Vincenzo Ranieri, indagati in concorso e recentemente arrestati (LEGGI) con l’accusa di aver dato fuoco all’auto dell’ex assessore Danilo Scollato nel 2017. Lo precisa l’avvocato difensore Salvatore Iannone, che a seguito della discussione presso il Tribunale di Catanzaro dello scorso 22 luglio ha visto accogliere in toto le richieste della difesa, ottenendo l’annullamento delle misure.

L’accusa nei confronti dei due indagati era di danneggiamento a seguito di incendio ed estorsione, aggravate dal metodo mafioso. Ielapi era stato tradotto in carcere, mentre Ranieri era stato sottoposto all’obbligo di dimora con presentazione alla Polizia Giudiziaria.