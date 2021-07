Sversamento illecito di reflui, una denuncia a Montalto

Avevano realizzato una semplice conduttura in pvc che sversava direttamente sul suolo, nei pressi di un pozzetto fognario, i reflui del settore caseario e della macelleria. Finisce così nei guai un noto supermercato sito in località Taverna di Montalto Uffugo, a causa del mancato rispetto delle norme ambientali.

Nello specifico, ai Carabinieri Forestali non è sfuggito lo strano liquido – schiumoso e maleodorante – che fuoriusciva sul retro dell’attività, nel corso di alcuni controlli mirati proprio agli esercizi commerciali. Tale liquido fuoriusciva da una condotta murata, che canalizzava i liquidi provenienti dal settore caseario e le acque di lavaggio dei laboratori di macelleria.

Liquidi che, visto il loro elevato carico organico, devono subire un trattamento depurativo prima di essere immessi nella rete fognaria. Trattamento che non veniva però preso in considerazione, al punto da essere sversati proprio nelle vicinanze di un tombino.

Gli scarichi sono stati dunque posti sotto sequestro penale e sigillati, mentre il legale rappresentante dell’attività è stato denunciato per scarico illecito di reflui industriali e per “getto pericoloso di cose atte ad imbrattare cose altrui in luogo di transito al pubblico”.