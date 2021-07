Falerna. Ampliano struttura balneare estiva senza autorizzazioni: denunciati

Prosegue l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio dei militari delle stazioni Carabinieri forestale di Nocera Terinese e di Lamezia Terme che, unitamente alla Guardia Costiera di Amantea, nei giorni scorsi sono intervenuti in località Marina di Falerna dove erano in corso dei lavori in un’area facente parte del demanio marittimo.

Secondo quanto appurato dai militari intervenuti, i gestori di una struttura estiva balneare, oggetto di regolare concessione, avrebbero proceduto ad effettuare sbancamenti con movimenti di terra e di grossi massi nell’arenile, tramite un mezzo meccanico, nonché a realizzare una terrazza pavimentata in cemento ed utilizzata per la ristorazione, il tutto senza alcun preventivo nulla osta, concessione, e titolo edilizio.

I titolari della struttura sono stati dunque deferiti alla competente Autorità giudiziaria e l’area interessata dai lavori di movimento terra, estesa circa 800 metri quadri, e la struttura edilizia, estesa circa 60 metri quadri, sono stati sottoposti a sequestro, regolarmente convalidati dalla stessa Autorità Giudiziaria.