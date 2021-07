Successo per la Royal Dance Calabria ai Campionati di Danza Sportiva

Si sono svolti a Rimini i Campionati Italiani di Danza Sportiva organizzata dalla federazione italiana FIDS dal 9 al 25 luglio 2021, ai quali l’ASD Royal Dance Calabria ha preso parte per tutto il periodo di gara.

"Non sembrava vero ed invece siamo ritornati in pista a ballare dopo più di un anno a causa della pandemia. È stato già un successo avere la possibilità di potersi esprimere in ogni forma e stile di danza ad un evento così importante come il campionato italiano targato FIDS. Ma ancora più soddisfacente è regalare alla Calabria un ricco medagliere così composto: 1 medaglia d’oro, 1 medaglia d’argento, 4 medaglie di bronzo, 11 finali, 4 semifinali". Lo dichiarano i maestri Francesco Cotroneo e Davide Calarco si dicono “orgogliosi di questi ragazzi che si sono messi in gioco in un periodo così difficile e ringraziano le famiglie che hanno supportato i propri figli nel realizzare questo sogno”.

Gli stessi vi invitano allo spettacolo di fine anno, che si terrà a Campo Calabro il 31 Luglio 2021 ore 21.00 nella piazza Municipio. “Durante la serata avrete modo di apprezzare i nostri talenti e – aggiungono - decretare i vincitori di 3 borse di studio, le quali saranno essenziali per la formazione gratuita all’interno della scuola”.

I PREMIATI

Matteo Amodeo - CAMPIONE ITALIANO 2021 - solo Maschile show latin 12/15 A - VICE CAMPIONE ITALIANO 2021 - solo Maschile Street dance show 12/15 U - FINALISTA 4° Classificato - solo Maschile Hip Hop 12/14 A

Domenico Corsaro - MEDAGLIA DI BRONZO - solo Maschile Street dance show over 17 U

Domenico Batistini e Enza Postorino - MEDAGLIA DI BRONZO - danze latine 45/54 b3

MEDAGLIA DI BRONZO - formation Hip Hop open U: Veronica Laganà, Ada Corio, Giovanna Saccà, Chiara Briganti, Alessandro Barillà, Domenico Corsaro, Serena Esiliato, Matteo Amodeo, Giorgia Repaci, Flavia Andolfi, Antonella Morgante, Adele Cotroneo e Angelica Gullo.

Matteo Amodeo e Giovanna Errigo - MEDAGLIA DI BRONZO - combinata 10 balli 16/18 b2 -