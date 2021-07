Al via a Crotone dei corsi gratuiti per il corretto utilizzo del defibrillatore

Su proposta dell’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese, la Giunta Comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa promossa dall’associazione IntensifiCare che organizza corsi gratuiti per il corretto utilizzo del defibrillatore.

I corsi, che si rivolgono a tutti coloro che vogliono per motivi personali o professionali conseguire una attestazione che abiliti al corretto utilizzo del defibrillatore, si propongono inoltre la formazione circa la corretta esecuzione delle manovre di rianimazione polmonare per acquisire la capacità di riconoscere ed affrontare vari tipi di emergenza, come ad esempio un arresto cardiaco improvviso.

Il progetto intende focalizzare l’importanza della rianimazione cardio – polmonare e del defibrillatore nella vita di tutti i giorni che possono salvare la vita in situazioni di particolare emergenza.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati il calendario dei corsi e le modalità di iscrizione agli stessi.