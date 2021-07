Con un furgone vendeva shoppers “irregolari”: sanzionato commerciante

La tutela del territorio, dell’ambiente e del settore agroalimentare rimane un obiettivo primario per i Carabinieri Forestale del Gruppo di Vibo Valentia che, nel corso di un controllo del territorio, sono riusciti a bloccare un ingente quantitativo di shoppers in plastica non conformi che erano pronte per essere vendute ai commercianti del territorio.

Le buste in plastica, senza qualsiasi dicitura o marchio di conformità alle direttive europee, viaggiavano su un furgone intercettato dai militari della Stazione di Spilinga che, a seguito della perquisizione del mezzo, hanno posto sotto sequestro 12 cartoni contenenti gli shoppers, per un peso complessivo di oltre 100 chili.

Per il trasportatore è scattata una sanzione di 5 mila euro, dunque una multa “salata”, ben dieci volte superiore al valore effettivo delle buste.