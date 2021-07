Domenica rovente per la Guardia Costiera: numerosi soccorsi nel vibonese

Giornata rovente - ma non solo dal punto di vista meteorologico - quella trascorsa ieri, domenica 25 luglio, dagli uomini della Guardia Costiera di Vibo Valentia, chiamati all’azione in numerosi interventi di soccorso sia via mare che via terra.

Tra le diverse attività svolte, nella mattinata, la motovedetta CP 808, insieme ad una pattuglia terrestre, è intervenuta prontamente dopo una chiamata al “numero blu” per le emergenze in mare 1530, per soccorrere un bagnante in difficoltà nelle acque antistanti il comune di Briatico, precisamente in località Safò.

Intercettato velocemente, il giovane, stremato ma in buone condizioni di salute, è stato condotto in sicurezza a terra e poi affidato alle cure dei genitori.

Nel tardo pomeriggio, un’altra motovedetta, la CP 808, sotto il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Vibo Marina, ha invece prestato assistenza ad una imbarcazione da diporto alla deriva con sei persone a bordo, nelle acque a largo del litorale di Capo Vaticano.

Gli occupanti, seriamente provati dai marosi, non riuscivano a mantenere il controllo dell’unità a causa di un’improvvisa avaria al motore e all’impianti di timoneria.

I militari, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute dell’equipaggio, hanno prestato la dovuta assistenza sino al rientro in sicurezza nel porto di Tropea.

Sempre operativi, specialmente d’estate, nella cornice più ampia dell’operazione nazionale denominata Mare Sicuro, gli uomini della Capitaneria ricordano come sempre che prima di intraprendere una navigazione con una unità da diporto, ci si accerti di tutte le condizioni generali di sicurezza e, tra queste, che le condizioni metereologiche e marine siano idonee rispetto alle caratteristiche dell’imbarcazione e che siano efficienti anche tutti i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso.

Prima della partenza, poi, si consiglia anche di dedicare una particolare attenzione alle condizioni meteorologiche, seguendole tramite i mezzi di informazioni o tramite la radio VHF/Fm al canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina, al numero 0963/5739400 o via radio VHF/Fm canale 16.

Per qualsiasi emergenza in mare chiamare invece il numero blu 1530, gratuito da cellulare e da telefono fisso.