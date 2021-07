Possibile focolaio a Colosimi, il sindaco: “Chi vuole entrare in paese dovrà avere Green Pass”

Panoramica di Colosimi (dal sito comunale)

“Chi entra a Colosimi deve necessariamente avere il Green pass o la prima dose di vaccino o un tampone negativo effettuato nelle quarantott’ore precedenti, altrimenti deve rispettare l’isolamento per cinque giorni”. Lo ha deciso il primo cittadino Giovanni Lucia, in attesa di “un tracciamento di massa dell’intera popolazione” che sarà effettuato dall’Usca domani, lunedì 26 luglio.

Nel centro cosentino infatti si teme un nuovo focolaio: attualmente sono 7 i contagi confermati mentre 53 persone si trovano in quarantenua fiduciaria. Nel frattempo è stato ripristinato il coprifuoco alle 23, con annesso divieto di servire ai tavoli oltre le 20 ed il divieto di asporto oltre le 22. Un nuovo coprifuoco in attesa di sapere se l’intero centro entrerà in zona rossa o meno.