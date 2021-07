Covid. Meno casi con meno tamponi: 93 nuovi contagi e nessun decesso, tasso di positività oltre il 5%

Torna a mordere il coronavirus, che qualche settimana ha ripreso la sua corsa anche in una Regione che aveva quasi azzerato i suoi bollettini. Dopo i report a tre cifre dei giorni scorsi, il bollettino odierno scende nuovamente sotto quota cento e registra 93 nuovi contagi e nessun decesso, ma presente un tasso di contagio estremamente alto, al 5,45%.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+42), seguita da quelle di Cosenza (+32), di Crotone (+14) e di Vibo Valentia (+1) mentre nel catanzarese non si registra alcun caso (+0). Sono stati 979.446 i tamponi eseguiti, in numero minore (+1.705) nelle ultime 24 ore.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati complessivamente sono 23.507 (+42), mentre i casi attivi sono 417. Di questi: 403 in isolamento, 13 in reparto ed 1 caso in rianimazione. Complessivamente, sono 22.751 i guariti e 339 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.521 (+32), ed i casi attivi sono 1.471. Di questi, 1.437 sono in isolamento, 31 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.484 guariti e 566 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.692 (+14) e gli attivi sono 96. Di questi: 95 si trovano in isolamento ed 1 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.495 i guariti e 101 i deceduti.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.595 (+1) e gli attivi sono 25. Di questi: 22 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.478 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora rimangono 10.328 (+0), mentre i casi attivi 80. Di questi, 78 in isolamento, 2 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.104 pazienti e ne sono deceduti 144.

In merito ai contagi odierni, 3 soggetti positivi sono migranti sbarcati negli scorsi giorni: due si trovano in provincia di Reggio Calabria ed uno in provincia di Crotone, dove è stato segnalato anche un caso da altra regione.