Notte rovente a Catanzaro: quattro auto a fuoco, danni esterni per un palazzo

Sono quattro le auto andate completamente distrutte a causa di un incendio che si è sviluppato in viale Magna Grecia a Catanzaro.

Questa notte, alle 2.20, le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono infatti intervenute nel quartiere Fortuna, nella zona sud della città, per il rogo che ha interessato una Citroën, una Peugeot, una Audi Q3 ed una Fiat Punto. I mezzi erano tutti parcheggiati in una traversa del viale.

I pompieri, una volta sul posto, hanno domato le fiamme evitando che queste si propagassero a tutta alla zona. Hanno inoltre messo in sicurezza l’area e le auto.

Nel frattempo i carabinieri, giunti anche loro sul luogo, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’episodio, mentre sono in atto le verifiche per conoscere l’origine del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Disagi e momenti di panico tra gli abitanti della zona a causa delle fiamme alte e del fumo denso e acre che si è sviluppato dalla combustione. L’intonaco della parte esterna di uno stabile in prossimità del rogo ha subito dei danni.