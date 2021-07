Crotone, Trocino (Enpa): “Esche avvelenate in via Tellini”

Esche avvelenate in via Tellini a Crotone. È quanto denuncia Giuseppe Trocino, presidente Enpa Crotone. In un post sui social network Trocino ha chiesto al Comune di Crotone un intervento. E non solo, perché ha chiesto “immediata delimitazione e bonifica dell'area interessata dalla diffusione di sostante velenose” e ha chiesto “immediata rimozione di questi cartelli preistorici e la punizione dei colpevoli”.

“L'inciviltà di qualche proprietario che non raccoglie gli escrementi del proprio cane non può essere utilizzata come pretesto per diffondere nell'ambiente sostanze nocive e per minacciare i cittadini”, prosegue Trocino.

Nel frattempo, un cittadino ha informato di aver chiesto l’intervento delle istituzioni che hanno sanificato e bonificato l’area e hanno rimosso i cartelli.