Crotone. La denuncia dell’Enpa, Trocino: “Esche avvelenate in via Tellini”. Allarme rientrato

Esche avvelenate in via Tellini a Crotone. Almeno era quanto presupponeva Giuseppe Trocino, presidente Enpa Crotone, che aveva lanciato l'allarme in un post sui social network.

A seguito di verifiche da parte dell'amministrazione, Trocino ha assicurato che "le autorità hanno escluso la presenza di esche avvelenate". Quindi nessuna esca avvelenata in via Tellini, ma solo cartelli che Trocino ha definito "preistorici".

Trocino nel post aveva chiesto al Comune di Crotone un intervento. E non solo, perché aveva chiesto “immediata delimitazione e bonifica dell'area interessata dalla diffusione di sostante velenose” (sostanze poi risultate non presenti nell'area) e aveva chiesto “immediata rimozione di questi cartelli".

Un cittadino in un post aveva poi informato di aver chiesto l’intervento delle istituzioni che hanno sanificato e bonificato l’area e hanno rimosso i cartelli.

Ma circa due ore di distanza Trocino ha assicurato che "i cartelli sono stati rimossi e le autorità hanno escluso la presenza di esche avvelenate".

“Comprendiamo l'indignazione di chi si trova a dover fare lo slalom sui marciapiedi ma questo non autorizza nessuno a farsi giustizia da sé. Promuoveremo una campagna per sensibilizzare i cittadini a raccogliere le feci dei nostri amici a 4 zampe”.

(ultimo aggiornamento 11:35)