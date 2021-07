Regionali, Letta in Calabria: “Irto capolista del Pd in provincia di Reggio”

Ha toccato anche Reggio Calabria Enrico Letta con la presentazione del libro “Anima e cacciavite”. E più che una presentazione si è trattato di una sorta di tour elettorale per lanciare la candidatura Amalia Bruni alle elezioni regionali. Letta prima di arrivare a Reggio ha fatto una visita nell'azienda Fattorie della Piana.

Bruni sostenuta dal segretario del Partito democratico è stata definita come la “migliore scelta possibile” (QUI). Per poi affermare che la candidata del centro sinistra “sarà il punto di riferimento nazionale per la ripartenza della Calabria. In questo momento mi sono impegnato non in polemiche, ma a sostenere una scienziata di fama internazionale che ha deciso di spendersi per la regione in cui vive e lavora affinché possa diventare presidente della Calabria”.

E non solo, perché nella tappa tutta reggina Letta è andato oltre. Ha tentato cioè di ricucire i rapporti con Nicola Irto, ex candidato in pectore per la guida della Regione da parte del Pd. Se in un primo momento il Partito democratico ha lanciato la candidatura di Irto, in un secondo momento lo ha “scaricato” in favore delle alleanze tra il Pd e il Movimento 5 stelle che governano insieme nella larga maggioranza del nuovo governo. E a fronte delle difficoltà Irto ha fatto un passo indietro. (LEGGI)



Letta ha quindi affermato di aver “chiesto a Nicola Irto di capitanare la lista del Partito Democratico in provincia di Reggio Calabria”. dice il segretario nel corso della presentazione del suo libro “”. L’appartenenza e l’operatività.