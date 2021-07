Cosenza. 500 euro per non subire sortilegi, arrestata sedicente cartomante

Le si contesta di aver estorto del denaro minacciando la vittima di eventuali sortilegi e di gravi ripercussioni da parte della criminalità in caso di rifiuto: per questo una 55enne di Cosenza è finita in manette con l’accusa di estorsione aggravata.

Gli agenti della mobile della Questura bruzio hanno “beccato” la donna in flagranza a seguito delle indagini avviate lo scorso mese di maggio e condotte dalla III sezione reati contro la persona, reati sessuali e reati in pregiudizio di minori della Squadra Mobile.

La vittima ha infatti raccontato agli agenti di essere caduta tra le grinfie della sedicente cartomante che, minacciandola appunto di sortilegi, avrebbe preteso il pagamento di 500 euro per aver letto le carte ed eliminato la negatività che avvolgevano la malcapitata e la sua famiglia.

Sempre la vittima ha poi sostenuto che le richieste della cartomante sarebbero diventate sempre più insistenti, fino a quando avrebbe concordato la consegna del denaro, a mezzogiorno di ieri, venerdì 23 luglio, a Rende.

All'appuntamento, però, erano presenti anche gli investigatori della Squadra Mobile che non appena la 55enne si è fatta consegnare la somma di denaro pattuita, sono intervenuti e l’hanno bloccata trovandola evidentemente col denaro.

Scattato dunque l’arresto, dopo le formalità, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la 55enne è stata portata nella sua abitazione e messa ai domiciliari.