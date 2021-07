Cirò, parte il cartellone “Sere d’Estate 2021”

Teatro, musica e cultura. Questi gli elementi del cartellone “Sere d’estate 2021” promosso dall’amministrazione comunale di Cirò. L’ente guidato dal sindaco Francesco Paletta dal 31 luglio intende offrire un'estate ricca di eventi.

Le sere si susseguiranno spaziando da momenti teatrali, sonori e culturali a quelli di puro intrattenimento nello scenario offerto dal suggestivo borgo storico di Cirò. Una particolare attenzione sarà rivolta agli eventi dedicati al vino, eccellenza cirotana che fa della nostra Città l'ideale rappresentante della Calabria dei Vini in tutto il mondo.

Naturalmente, ogni appuntamento sarà organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

Ai visitatori non resta che addentrarsi nei vicoli del Borgo antico alla scoperta del​ Castello Carafa​, che dalla sommità del Colle domina il Borgo e i suoi dintorni; della​ Casa-Chiesetta di San Nicodemo da Cirò, ivi compresa la casa nativa del Santo adorato dal popolo cirotano e mammolese, situata in uno dei primissimi quartieri sorti a Cirò,​ denominato Portello​ ("A ruga dù Porteddù" in dialetto cirotano); del Palazzo Adorisio,​ posto nella parte meridionale del paese; la cosiddetta Via Lilio; l’antica via di S. Giuseppe; il quartiere ebraico, ricco di numerosi palazzi gentilizi.

Degno di visita, inoltre, è il palazzo Zito, sede del museo dell'arte e della cultura contadina e del nostro illustre concittadino Luigi Lilio, medico, astronomo e matematico, ideatore della riforma del​ calendario Gregoriano.

Di particolare importanza saranno le tre giornate del 16, 17 e 18 agosto dedicate a Luigi Lilio. Si terrà inoltre la mostra internazionale di pittura, con l'esposizione di 20 opere provenienti da diverse nazioni. L'appuntamento è promosso dall'associazione​ di Le Castella "Leonardo da Vinci" e rientra nella “Settimana della cultura castellese 2021”, evento storicizzato arrivato alla sua VII edizione, che avrà come partner Comuni prestigiosi quali Vinci, Tropea, Santa Severina e Reggio Calabria.

Un ulteriore appuntamento sarà la mostra fotografica del maestro Demo Carelli che si terrà nel Museo fino alla fine del mese di Agosto: una panoramica fotografica mozzafiato sul nostro Borgo assolutamente da non perdere. Il castello ospiterà una mostra permanente, novità assoluta, dedicata alla stella a nove punte meraviglierà il pubblico ospite. Verrà inoltre presentato uno studio sul maniero Carafa che svelerà non solo la storia del manufatto architettonico, ma anche della antica costruzione fortificata di Cirò.

L’amministrazione ha promosso inoltre diversi eventi per i più piccoli.