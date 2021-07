Covid, continua l’aumento dei casi: in 24 ore 136 nuovi positivi

Più contagi con più tamponi oggi in Calabria. Nelle ultime 24 ore i casi positivi di Covid-9 nella nostra regione sono stati 136, con 2.251 tamponi effettuati e processati. Ieri i casi erano stati 107 con 2.072 test (QUI).

Oggi, sabato 24 luglio non è stato registrato alcun decesso. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 70.106, mentre i decessi totali sono stati 1.244.

Il maggior numero di positivi si registra a Reggio Calabria, dove si sono ammalati in 48. Seguono Cosenza (+36), Catanzaro (+33), Crotone (+10), Vibo Valentia (+3), altra regione (+6).

I guariti delle ultime 24 ore sono 44, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 66.679. Gli attuali positivi sono in tutto 2.183 (+92).

Aumentano i ricoveri ordinari, dove al momento si trovano 52 persone (+4), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 4 pazienti (-1), tre a Cosenza e uno a Reggio Calabria. Risulta un dimesso dal reparto a Catanzaro.

In isolamento domiciliare si trovano invece 2.127 persone (+89).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 48, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.465. Attualmente i casi attivi sono 375, di cui 13 ricoveri in reparto; uno in terapia intensiva; 361 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 23.090, di cui 22.751 guariti (+7); 339 deceduti. L’Aspdi Reggio Calabria comunica che dei 48 soggetti positivi di oggi uno è migrante sbarcato a Rocella Ionica.

Nel Cosentino i casi totali di Covid sono stati 23.489, ma nelle ultime 24 ore i positivi sono 36. Attualmente i casi attivi sono 1.440, di cui 34 ricoveri in reparto (+5); 3 in terapia intensiva; 1.403 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 22.049, di cui 21.483 guariti (+30); 566 deceduti.

Nel Catanzarese da febbraio si sono ammalati in 10.328, ma nelle ultime 24 ore sono 33 i nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 80, di cui un ricovero in reparto (-1); nessuno in terapia intensiva (-1); 79 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono 10.248, di cui 10.104 guariti (+4); 144 deceduti. L’Asp di Catanzaro comunica che dei 35 positivi di oggi due sono soggetti residenti fuori regione.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 10, ma da inizio pandemia il computo è: 6.678. Attualmente i casi attivi sono 83, di cui un ricovero in reparto; 82 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 6.595, di cui 6.494 guariti (+2); 101 deceduti. L’ Asp di Crotone comunica che dei 12 positivi di oggi due sono migranti.

Nel Vibonese, dove i nuovi positivi sono 3, i casi totali sono stati 5.594. Attualmente i casi attivi sono 24, di cui 3 ricoveri in reparto; 21 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 5.570, di cui 5.478 guariti; 92 deceduti. L'Asp di Vibo comunica un guarito nel setting fuori regione.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato oggi si registrano sei nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 181 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 369 e sono tutti guariti.