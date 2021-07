Perdono il controllo dell’auto e precipitano per 30 metri: salvi mamma e figlio

Non c’è stato bisogno fortunatamente dell’elisoccorso, comunque intervento, nell’incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 263, in prossimità del ponte sul fiume Coscile a Castrovillari. Per cause in corso di accertamento, una Fiata Panda è finita in una scarpata di oltre 30 metri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della città del Pollino che, con tecniche speleo Alpino fluviali, hanno raggiunto il mezzo e hanno così recuperato gli occupanti, mamma e figlio. I due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118.

Sul posto, come dicevamo, era giunto l'elisoccorso, ed anche i carabinieri di Castrovillari. Al termine delle operazioni i vigili hanno inoltre recuperato la vettura con una autogru giunta dalla sede centrale.