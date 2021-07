Letta a Gizzeria per lanciare la candidatura di Bruni: “Abbiamo candidata migliore”

Enrico Letta

È Amalia Bruni la migliore candidata alla presidenza della Regione Calabria per Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico è arrivato in Calabria e a Gizzeria ha consacrato e “lanciato” la candidata del centro sinistra.

“Sono molto fiducioso, noi abbiamo una candidatura che è la migliore che ci possa essere per rilanciare la Calabria”, ha detto Letta alla presenza anche di Stefano Graziano, commissario regionale del Pd.

Ha poi parlato della colazione definendola “larga” e ha annunciato di voler “voltare pagina”, tanto da affermare con certezza di potercela fare.

“Il messaggio che diamo a tutti è che chi vuole cambiare, chi vuole voltare pagina, ha una sola scelta quella di votare per Amalia Bruni e credo che sia in questo momento un messaggio nazionale che vogliamo dare. Basta la Calabria considerata ai margini, in un angolo. La Calabria che ridiventa cuore di un messaggio nazionale di rilancio del Mezzogiorno”, ha detto Letta.

La svolta è quella dunque di “evitare la continuità dell’amministrazione Spirlì e del salvinismo in Calabria” tendendo la mano a tutti. Ha infatti affermato di voler essere “disponibili a discutere con tutti”. Con Mario Oliverio e con Luigi De Magistris. E la svolta può essere data per Letta essendo “direttamente candidati” o aiutando il Pd “a costruire il campo”.