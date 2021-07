Scontro tra un’auto e una moto nella galleria di “Copanello”: il bilancio è di un morto

Ancora sangue sulle strade calabresi. In questo caldo sabato di fine luglio l’ennesima tragedia si è consumata nel catanzarese, precisamente sulla strada stata 106 ‘Jonica’, nel comune di Stalettì.

Il tragico impatto è avvenuto tra un’auto e una moto nella galleria di “Copanello” ed una persona è morta sul colpo.

Sconosciute al momento le cause del sinistro. Sul posto i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.