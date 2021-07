Processo “Metauros”: emesse quattro condanne e altrettante assoluzioni

Il Tribunale di Palmi si è pronunciato nel tardo pomeriggio di ieri con quattro condanne e altrettante assoluzioni nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Metauros” (QUI).

In particolare, ritenuto integrato il solo reato di interposizione fittizia, contestato ad alcuni degli imputati, ed esclusa l’aggravante mafiosa, il tribunale ha condannato a quattro anni di reclusione ciascuno Gioacchino Piromalli, Giuseppe Pisano, Domenico Pisano e Paolo Pisano. Per tutti gli imputati erano stati richiesti in totale oltre 60 anni di carcere.

Assolti, invece, l’avvocato Giuseppe Luppino, Saverio Fondacaro, l’ex sindaco di Villa San Giovanni Rocco La Valle e Ilenia Giuseppina Coco.

Il Tribunale di Palmi ha quindi disposto l’immediata scarcerazione di Gioacchino Piromalli (cl. ’69) e di Giuseppe Pisano e dichiarata cessata l’efficacia degli arresti domiciliari imposti a Domenico e Paolo Pisano.

Infine, il collegio giudicante ha trasmesso gli atti alla Procura competente in relazione alla posizione del collaboratore di giustizia Salvatore Aiello.