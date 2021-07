Controlli nel crotonese: il bilancio settimanale della Polizia

Gli agenti della Questura di Crotone - nell’ambito del piano di azione Focus ‘ndrangheta – hanno arrestato nell’arco della settimana ben cinque persone mentre altre cinque sono state denunciate. Altre sei sono state invece segnalate all’Autorità Amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state invece sette le persone accompagnate in Ufficio per identificazione.

Inoltre, nel corso della stessa attività sono state identificate 1055 persone e controllati 480 veicoli; per 9 di questi automobilisti sono scattate anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Gli stessi agenti hanno inoltre effettuato 24 perquisizioni domiciliari, nonché sei controlli amministrativi tra locali di Crotone e provincia. Proprio in tale ambito sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazione delle misure imposte per il contenimento dell’emergenza Covid, nonché mancata attuazione delle procedure di autocontrollo igienico – sanitario e lavoro “nero”.

Inoltre, nel corso di controlli nel centro cittadino di Crotone, il medesimo personale ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, gr. 0,21 di stupefacente tipo cocaina.