Incedi e furti nel reggino: eseguiti tre arresti

Due distinte ordinanze di applicazione di misura cautelare, emesse dai Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele e Giovanna Sergi, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, sono state notificate dagli agenti della Squadra Mobile a tre reggini rispettivamente di 53, 58 e 55 anni.

L’indagine, eseguita dalla 5° Sezione “Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione”, ha consentito di trarre in arresto, ieri, il 53enne ed è partita dopo l’intervento degli equipaggi della Volante nel centro città.

Qui, nella notte del 12 novembre scorso, era stata incendiata un’autovettura e le fiamme, conseguenzialmente, danneggiarono altri due autoveicoli e la facciata di un immobile.

L’altra attività investigativa, conclusasi oggi con l’arresto degli altri due, è stata avviata invece dalla 4 Sezione “Contrasto al crimine diffuso” a seguito dei furti di alcune autovetture avvenuti nei mesi di ottobre e novembre dell’anno scorso.

Nel corso delle indagini - entrambe coordinate dal Procuratore Vicario Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Domenico Cappelleri - la Mobile ha sentito alcuni testimoni ed acquisito le immagini registrate da numerosi impianti di video sorveglianza pubblici e privati, grazie alle quali ha ricostruito i fatti, identificandone i presunti autori.

Al termine delle formalità connesse all’esecuzione degli arresti, il 53enne è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione; il 58enne, ritenuto responsabile dei furti di autovetture, è stato portati in carcere; al 55enne, invece, la misura cautelare è stata notificata nella Casa Circondariale locale, in quanto già detenuto per altra causa.