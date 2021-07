Cna. Binetti riconfermato Presidente provinciale Raggruppamento Ascensori

Danilo Binetti

Nel corso della giornata di giovedì scorso, 22 Luglio, presso la sede CNA di Cosenza, si è tenuta Assemblea in cui l’Ingegnere Danilo Binetti è stato riconfermato Presidente del Raggruppamento di Mestiere Ascensori per la provincia di Cosenza.

La nomina è stata ricevuta alla presenza del Presidente di CNA Cosenza, Francesco Rosa e del Direttore Giulio Valente.

Una conferma del buon operato svolto, che lo ha visto impegnato in battaglie come l’inserimento della filiera Ascensoristi nel Super Ecobonus 110%, in attività come l'avvio del Consorzio per L'Italia, una no profit di livello nazionale, ed ancora il vademecum messo a disposizione per gli associati e non.

Prosegue senza sosta il lavoro di definizione e creazione di una rete di aziende locali, al fine di elevare la sicurezza offerta ai clienti finali.

L'obiettivo è sempre lo stesso: ridefinire gli standard di sicurezza e trasparenza delle aziende associate.