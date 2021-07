Sambiase-Lamezia in Serie D. Il Consiglio si dimette, società cerca altri “partner”

La promozione in Serie D del Sambiase Lamezia 1923 rappresenta “un'importante responsabilità nei confronti di tutta la città”. Si tratta, infatti, di un campionato che richiede “maggiori sforzi economici e organizzativi”.

Un insieme di elementi, questi, che hanno purtroppo portato il consiglio direttivo della società ad una decisione altrettanto importante, ovvero alle sue dimissioni.

Un decisione che per bocca degli stessi dirigenti, è stata presa “per consentire a chiunque abbia a cuore le sorti del calcio cittadino di poter, in questa storica occasione per la città, continuare a portare in alto lo sport a Lamezia”.

Per questo è stato dato mandato a professionisti, legali e commercialisti, di esplorare la eventuale possibilità di unire altre forze per raggiungere questo scopo ma, viene precisato, “fermo restando l'imprescindibile possesso dei requisiti e delle garanzie necessarie per il proseguo del progetto”.

Qualora questa sorta di mandato esplorativo dovesse però fallire, il Consiglio direttivo annuncia che si aprirà invece la fase di messa in liquidazione.

“Il calcio in queste settimane, con la nostra nazionale, ha dimostrato di essere un collante del Paese ed ha compiuto un piccolo miracolo: ridare la speranza. C'è bisogno di chi si fa carico della complessità di questo momento per trasformarlo in una straordinaria opportunità di costruire un futuro fatto di unità e passione”, affermano dal Consiglio.

“La nostra squadra – concludono i dirigenti - è un pezzo importante della storia di questi territori ma sappiamo che è altrettanto importante saper riconoscere che solo unendo le forze possiamo costruire un nuovo pezzo della nostra storia e del nostro futuro”.