Calcio, Lnd. Chiuse le iscrizioni, ecco le calabresi in Eccellenza e Promozione

Si sono chiusi i termini, presso la Lega Nazionale Dilettanti, per le iscrizioni delle squadre ai relativi campionati di calcio di Eccellenza e Promozione per la prossima stagione 2021/2022.

A conclusione della riunione di ieri il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lnd ha dato atto così che per le iscrizioni eseguite con la procedura on-line hanno presentato correttamente la domanda di ammissione 16 società per l’Eccellenza ed altre 28 per la Promozione.

All’appello erano invece assenti la Palmese, in Eccellenza; Filogaso e Real Sant’Agata, in Promozione: tutte e tre potranno eventualmente proporre istanza di partecipazione alla prima categoria.

Slitta invece l'inizio di Coppa Italia e dei due campionati di Promozione ed Eccellenza.

LE ISCRITTE IN ECCELLENZA

Queste le società che si sono regolarmente iscritte al campionato di Eccellenza: Belvedere 1963 (attesa ratifica fusione in Città di Acri 2020); Boca Nuova Melito Admo; Bovalinese 1911; Cotronei 1994 (attesa ratifica cambio denominazione in Cotronei Caccuri); Gallico Catona F.C.; Isola Capo Rizzuto (attesa ratifica cambio denominazione ); Locri 1909; Morrone; Paolana; Reggiomediterranea; Roccella; Scalea Calcio 1912; Sersale Calcio 1975; Soriano 2010; Stilese A Tassone (attesa ratifica fusione in Stilomonasterace Calcio); Vigor Lamezia Calcio 1919.

LE ISCRITTE IN PROMOZIONE

Queste invece le aventi diritto alla Promozione: Africo; Bagnarese; Borgo Grecanico Melitese (attesa ratifica in Borgo Grecanico); Brancaleone; Caraffa; Caccurese (attesa ratifica fusione Real Fondo Gesù Crotone); Cassano Sybaris; Citta Amantea 1927; Comprensorio Archi Calcio; Cutro; D.B. Rossoblu (attesa ratifica D.B. Rossoblu Città di Luzzi); Garibaldina; Gioiese 1918; Gioiosa Jonica Asd; Juvenilia Roseto C.S.

Inoltre, Ludos Ravagnese Calcio (attesa ratifica Ravagnese Calcio); Melicucco Calcio; Parghelia Calcio (attesa ratifica Comprensorio Capo Vaticano); Praiatortora (attesa ratifica Digiesse PraiaTortora); Promosport; Rombiolese; Rossanese; San Fili 1926; San Giorgio 2012; Sporting Catanzaro Lido; Trebisacce (attesa ratifica S.S. Trebisacce); Vallata Del Torbido; Villaggio Europa (Attesa ratifica V.E. Rende).

LE ALTRE RICHIESTE

Hanno proposto domanda di “ripescaggio” nel Campionato di Eccellenza, poi, il Gioiosa Jonica, Promosport e Rossanese, le cui richieste saranno esaminate a copertura dei posti a disposizione.

Hanno proposto stessa domanda ma in Promozione: Atletico Maida; Campora; Cinquefrondese; Mangone Calcio; Real Montalto Calcio; San Gaetano Catanoso; Scandale; e Soccer Montalto.

Considerato l'organico a 16 squadre, l'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è stato intanto posticipato al 19 settembre mentre la Coppa Italia prenderà il via il 5 settembre.

Organici e gironi dei due campionati verranno ratificati dal Consiglio Direttivo nell’apposita riunione fissata per il prossimo 6 agosto, dopo le decisioni che verranno assunte dal Dipartimento Interregionale in ordine ai ripescaggi in Serie D.