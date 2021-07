Vasto incendio alla piattaforma per lo smistamento dei rifiuti di Campo Calabro: sospesa la raccolta

I vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono impegnati dal primo pomeriggio di oggi per un incendio divampato nel piazzale di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e materiali in plastica di vario genere, sito nel comune di Campo Calabro.

Interessati dalle fiamme numerosi cumuli di rifiuti posti all'esterno dei capannoni. Sul rogo sono entrati in azione 10 automezzi e 25 unità dei Vigili del fuoco. In corso operazioni di spegnimento delle fiamme e smassamento. Fortunatamente non si registrano danni a persone ma diversi sono i disagi dovuti al fumo denso e acre sviluppatosi dalla combustione.

SOSPESA RACCOLTA DI UMIDO E VETRO

"A causa di un grosso incendio che si è sviluppato all'interno di una piattaforma riservata allo smistamento dei rifiuti e collocata nell'hinterland cittadino, nella giornata di domani non verrà effettuata la raccolta del vetro e dell'organico nelle zone previste". È quanto comunica l'assessore all'Ambiente, Paolo Brunetti, in merito alle modifiche che subirà il "porta a porta" presso le utenze domestiche cittadine.

"Mentre si stanno trovando soluzioni alternative al sito interessato dal rogo - ha concluso il delegato di giunta - nei prossimi giorni saremo in grado di fornire nuove ed ulteriori informazioni sulla ripresa del servizio".