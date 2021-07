Covid. La Calabria conta un morto e i contagi tornano a tre cifre: +107 in 24 ore

Il Coronavirus torna a far paura in queste ore in Calabria a causa dei decessi e anche dei contagi che tornano a tre cifre.

Secondo quanto si registra dal bollettino di oggi, 23 luglio, nella nostra regione in solo 24 ore sono stati registrati 107 nuovi positivi e, purtroppo, cinque decessi da o peri il Covid-19, di questi uno solo è avvenuto oggi e altri 4 sono decessi comunicati in ritardo dall'Asp di Cosenza. In particolare, risalgono 2 al 2020 (03/12/2020 e 02/12/2020) e 2 al 2021 (04/02/2021 e 08/02/2021).

I tamponi eseguiti oggi sono stati 2.072 e portano a registrare un tasso di positività del 5,16% e dunque anche una netta risalita dei contagi rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano quasi la metà. (QUI IL BOLLETTINO).

Rispetto ai giorni scorsi, oggi si torna a registrare positivi in tutte le province ma il maggior numero di positivi è nella provincia di Reggio Calabria (+49), seguono Cosenza (+29), Crotone (+16), Catanzaro (+7) e Vibo Valentia (+2). Sono invece 4 i positivi riscontrati in altra regione o stato estero.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.970, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.244. Oggi i guariti sono 65 e portano il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 66.635. Gli attuali positivi sono invece 2.091 (+37).

Per quanto riguata i ricoveri, sono 48 (+3) le persone ricoverate nei reparti ordinari e sono invece 5 i pazienti che si trovano in terapia intensiva. Coloro che curano la malattia a casa sono invece 2.038 (+34).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.417, in 24 ore i nuovi positivi sono 49. Attualmente i casi attivi sono 334: di cui 13 in reparto (+2), 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare (+47). I casi chiusi sono 23.083: 22.744 guariti, 339 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 29, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Covid sono state 23.453. Attualmente i casi attivi sono 1.434: 29 in reparto (+2), 3 in terapia intensiva, 1402 in isolamento domiciliare (-39). I casi chiusi sono 22.019: 21.453 guariti, 566 deceduti.

Nel Catanzarese il computo totale di casi è 10.295, ma nelle ultime 24 ore i positivi sono 7. Attualmente i casi attivi sono 51: 2 in reparto (-1), 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare (+7).I casi chiusi sono 10.244: 10.100 guariti, 144 deceduti. L’ASP di Catanzaro comunica che degli otto positivi di oggi uno è un soggetto residente fuori regione.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 16, ma da febbraio i casi totali sono stato 6.668. Attualmente i casi attivi sono 75: 1 in reparto, 74 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 6.593, di cui 6.492 guariti, 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che dei positivi odierni tre sono migranti.

Nel Vibonese le persone che si sono ammalate sono in tutto 5.591, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 21 : 3 in reparto, 18 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 55.570: 5.478 guariti, 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi totali sono 546.

(Ultimo aggiornamento alle 17.10)