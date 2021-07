Castiglione Cosentino. Rifiuti ammassati su un terreno: denunciati responsabile e dipendente ditta

Il responsabile ambientale di una ditta di manutenzione e gestione di reti di distribuzione del gas metano e un suo dipendente sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di S.Pietro in Guarano per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Il deferimento è scattato a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi in località “Ponte Crati”, nel comune di Castiglione Cosentino, dove i militari avevano notato un autocarro carico di terreno da scavo mentre scaricava materiale su un terreno di proprietà del demanio.

Dall’immediato controllo sarebbe emerso che sul luogo erano già stati depositati oltre 120 metri cubi di rifiuti consistenti in materiale da demolizione vario e terreno da scavo della stessa tipologia di quello presente sull’autocarro.

Gli ulteriori controlli avrebbero portato i carabinieri forestali ad accertare che tale attività di scarico era effettuato dalla ditta senza alcun titolo autorizzativo o eventuale documentazione relativa allo scarico del terreno da scavo sul fondo di proprietà demaniale.

Si è pertanto proceduto, oltre alla denuncia del responsabile della ditta e dell’esecutore materiale, al sequestro dell’autocarro, dei rifiuti e di tutta l’area estesa per oltre 1000 metri quadri.