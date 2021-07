Abbigliamento contraffatto, oltre 6 mila capi sequestrati nel lametino

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Erano pronti ad essere venduti gli oltre 6 mila capi di abbigliamento firmati da noti brand come Nike, Adidas, Disney, Marvel, Fortnite, Gucci, Fendi e Dior.

Peccato che fossero tutti prodotti falsi, importati illecitamente dalla Cina e sequestrati, questa mattina, dai baschi verdi di Lamezia Terme.

Si tratta prevalentemente vestiti per bambini, per la stagione estiva, ma i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno permesso di scoprire anche circa 400 mascherine di comunità e 900 dispositivi di protezione individuali anch’essi contraffatti.

Il sequestro è scattato presso due attività della città della Piana, una all’ingrosso ed una al dettaglio, entrambe gestite da cittadini cinesi.

Questi erano sprovvisti della documentazione contabile che giustificasse la provenienza della merce, ed i capi in questione erano privi di copyright e trademark, riferimenti necessari per identificare i prodotti originali.

Tutto il materiale contraffatto è stato sequestrato, mentre i titolari degli esercizi sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Sono ora in corso ulteriori verifiche ed approfondimenti in ambito fiscale.