Reggio Calabria, scippa la borsa ad una suora: arrestato cittadino ivoriano

Attimi di panico nei giorni scorsi in Via Crisalfi a Reggio Calabria, quando un’anziana suora è stata scippata della sua borsa mentre camminava per strada. Diversi passanti anno assistito alla scena, allertando immediatamente il 113 e prestando un primo soccorso alla malcapitata.

In breve tempo, la Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria ha mandato sul posto gli agenti della Volante “Nibbio”, che sono riusciti ad individuare rapidamente lo scippatore grazie ai dettagli forniti: si tratta di un cittadino originario della Costa d’Avorio, rintracciato mentre si allontanava lungo Via Reggio Campi con ancora al borsa in mano.

L’uomo, trentenne già sottoposto a provvedimento restrittivo di obbligo di dimora e divieto di allontanamento nelle ore serali, è stato identificato ed arrestato con l’accusa di furto con strappo e posto agli arresti domiciliari. L’anziana suora invece, che ha dichiarato di essere stata colpita alle spalle, è caduta a terra durante lo scippo, ed ha riportato ferite considerate guaribili in tre giorni.