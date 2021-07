Covid. Il bollettino: con meno tamponi scoperti 58 nuovi casi, tasso di positività al 2.9%

Andamento altalenante quello del coronavirus in Calabria, che dopo settimane di assopimento torna a preoccupare. Con una insolita diminuzione dei tamponi effettuati (poco meno di duemila), nelle ultime 24 ore sono emersi 58 nuovi casi e, purtroppo, 1 nuovo decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+23), seguita da quelle di Cosenza (+16), di Crotone (+12) e di Catanzaro (+7) mentre nel vibonese non si registra alcun caso (+0). Sono stati 973.418 i tamponi eseguiti (+1.998), con un tasso di positività che è nuovamente risalito ad un preoccupante 2,90%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati complessivamente sono 23.368 (+23), mentre i casi attivi sono 285. Di questi: 273 in isolamento, 11 in reparto ed 1 caso in rianimazione. Complessivamente, sono 22.744 i guariti e 339 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.424 (+16), ed i casi attivi sono 1.471. Di questi, 1.441 sono in isolamento, 27 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.392 guariti e 561 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.652 (+12) e gli attivi sono 62. Di questi: 61 si trovano in isolamento ed 1 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.489 i guariti e 101 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.288 (+7), mentre i casi attivi 45. Di questi, 41 in isolamento, 3 in reparto e 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.099 pazienti e ne sono deceduti 144.

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono 5.589 (+0) e gli attivi sono 19. Di questi: 16 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.478 i pazienti guariti e 92 i deceduti.