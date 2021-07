Balneazione, l’Arpacal individua due nuovi punti non conformi nel catanzarese

Nocera Terinese

Non c’è pace per il mare calabrese. L’Arpacal infatti ha individuato due nuovi punti dove i campioni di acqua analizzati hanno mostrato dei valori superiori alla norma per quanto riguarda l’escherichia-coli.

Si tratta di due punti ricadenti nel comune di Nocera Terinese, nel catanzarese, e denominati Bocca del Savuto e Sud fiume Savuto. I test, effettuati lo scorso 20 luglio, non hanno lasciato spazio ad interpretazioni, ed i risultati sono stati trasmessi al Comune, il quale avrà adesso l’onere di intraprendere le dovute misure per interdire la balneazione e risalire alla causa di tale inquinamento.