Crotone. Al via le iniziative di sensibilizzazione per il diritto alla cura per la sindrome di Pandas

Al via le iniziative di sensibilizzazione per il diritto alla cura per la sindrome di Pandas. La commissione pari opportunità del Comune di Crotone, presieduta dalla consigliera comunale Carmen Giancotti, sta infatti programmando una serie di iniziative che rispondano alla mission della commissione stessa.

L’obiettivo della Commissione è quello di sensibilizzare, attraverso una serie di iniziative, in collaborazione con il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas BGE, l’opinione pubblica e le autorità sanitarie affinché la sindrome sia riconosciuta come patologia e soprattutto per il diritto alla cura.

Pandas è l’abbreviazione di disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati a infezioni da streptococco. I bambini e gli adolescenti colpiti dalla malattia improvvisamente sviluppano una insorgenza acuta di disturbo compulsivo a seguito da infezione da streptococco.

I bambini nati sani, a seguito di recidive post infettive, possono manifestare una quantità di sintomi neurologici con un decorso devastante per il bambino e la sua famiglia.