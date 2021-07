È tutto pronto per il “Cerisano jazz& wine”. Venerdì 23 luglio il borgo ospiterà infatti l’evento che per il sindaco Lucio Di Gioia è “un piccolo segnale di ripartenza per promuovere, dopo tanto tempo, il paese e le aziende vitivinicole della provincia che hanno aderito alla manifestazione.

“Ci aspettiamo una buona partecipazione, con l'auspicio che le fresche temperature di collina, il jazz ed un buon calice di vino, facciano apprezzare meglio gli slarghi, le piazze ed i vicoli del borgo”, spiega invece Daniela Pellegrino della Pro loco. Insieme a tutti gli iscritti e con l’amministrazione comunale di Cerisano si è lavorato sodo per puntellare ogni aspetto organizzativo e regalare una bella serata all’insegna del divertimento.

“Una serata glamour, certamente irrinunciabile, per chi vorrà godere delle magiche atmosfere di uno dei più bei borghi di Calabria”, dicono i protagonisti. Tante le aziende vinicole che hanno aderito e moltissimi le sorprese che nella serata di venerdì si regaleranno agli ospiti ed ai cittadini. Special guest Alessandra Chiarello quartet nella piazzetta Chiocciola; Shamsi trio nella piazzetta del Taglio e Dj Lorenzo Gabriele in piazza Zupi: l’inizio è previsto per le 21.