Aiga Cosenza aderisce alla campagna referendaria “per la giustizia giusta”

L’Aiga di Cosenza, l’associazione italiana giovani avvocati, ha deciso di aderire alla campagna referendaria “per la giustizia giusta”, promossa dal Partito Radicale.

I giovani avvocati cosentini hanno deciso di sostenere, in forma attiva, i sei referendum aventi ad oggetto: la responsabilità civile dei Giudici; la separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti; la custodia cautelare; l’abrogazione del testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (Legge Severino); l’abolizione racconta firme liste magistrati; il voto per i membri non togati dei consigli giudiziari.

Come è scritto in un comunicato stampa “la decisione di aderire e sostenere la campagna referendaria va oltre la condivisione dei singoli o di tutti i quesiti proposti dai promotori” ma è anche per Aiga “lo strumento migliore per ‘dialogare’ con i cittadini su questioni fondamentali del sistema democratico”.

L’associazione auspica inoltre “l’adesione e la condivisione degli organismi istituzionali dell’Avvocatura italiana, nazionale e territoriale, quanto meno su quei quesiti che riguardano l’organizzazione ed il funzionamento della giustizia”.