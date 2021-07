Covid in Calabria, impennata di casi. In una sola giornata 71 nuovi positivi

Salgono i contagi da coronavirus in Calabria e in sole 24 ore sono 71 le persone che hanno contratto il Covid-19. Un netto salto in avanti dunque, almeno rispetto a ieri quando i casi registrati sono stati 33 con 2.273 tamponi effettuati. (QUI)

Oggi invece nel bollettino “si parla” di 71 nuovi casi con 2.074 test effettuati e processati. Ma non sono registrati decessi.

Contagi che salgono soprattutto nel territorio di Cosenza (+28), a Reggio Calabria (+15) e Crotone (+13). Sono invece otto i positivi a Catanzaro e sette a Vibo Valentia.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.805, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.238. i guariti di oggi sono 42, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono 66.475. Gli attuali positivi sono invece 2.092 (+29).

Sono 46 le persone ricoverate nei reparti ordinari e sono invece 5 (+1) i pazienti che si trovano in terapia intensiva. I malati meno gravi, coloro cioè che non richiedono di cure ospedaliere e che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 2.041 (+28).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.345, in 24 ore i nuovi positivi sono 15. Attualmente i casi attivi sono 263, di cui 12 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 250 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 23.082, di cui 22.744 guariti (+2); 338 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 28, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Covid sono state 23.408. Attualmente i casi attivi sono 1.549, di cui 25 ricoveri in reparto (+1); 3 in terapia intensiva (+1); 1.521 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 21.859, di cui 21.298 guariti (+24); 561 deceduti.

Nel Catanzarese il computo totale di casi è 10.281, ma nelle ultime 24 ore i positivi sono 8. Attualmente i casi attivi sono 38, di cui 4 ricoveri in reparto (-1); 1 in terapia intensiva; 33 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.243, di cui 10.009 guariti; 144 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 13, ma da febbraio i casi totali sono stato 6.640. Attualmente i casi attivi sono 51, di cui un ricovero in reparto; 50 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 6.589, di cui 6.488 guariti (+8); 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica di aver spostato un positivo da Casi totali Regione al setting Altro/Fuori Regione - Isolamento.

Nel Vibonese le persone che si sono ammalate sono in tutto 5.589, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 19, di cui 3 ricoveri in reparto; 16 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 5.570, di cui 5.478 guariti (+5); 92 deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica che 5 soggetti in più già guariti nei mesi precedenti, recuperati dalle schede in archivio registrati oggi su Iss.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi totali sono 542. I casi attivi sono 172, di cui un ricovero in reparto e 171 in isolamento domiciliare. I guariti sono 368.

ITALIA. IN 24 ORE 4.259 NUOVI CASI E 21 DECESSI

Sono 4.259 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia sono 4.297.337 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre i deceduti sono 127.905. I guariti dell’ultima giornata sono 2.235, mentre in totale sono 4.118.124. Gli attuali positivi sono in tutto 51.308.

Aumentano, seppur di poco, i ricoveri nei reparti ordinari. Al momento nelle strutture in questione si trovano 1.196 persone (+2), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 158 pazienti (+9). In isolamento domiciliare si trovano invece 49.954 persone.

I tamponi effettuati e processati sono stati 235.097, ovvero 16.392 in più rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 62,7 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 28 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È il Lazio la regione che registra più casi con i suoi 616 nuovi positivi, seguono Lombardia (+564), Sicilia (+550), Veneto (+457), Emilia-Romagna (+324), Toscana (+306). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 847.077: +564 casi; Veneto 429.845: +457 casi; Campania 427.906: +292 casi; Emilia-Romagna 389.470: +324 casi; Piemonte 364.043: +134 casi; Lazio 351.145: +616 casi; Puglia 254.462: +139 casi; Toscana 246.642: +306 casi; Sicilia 236.898: +550 casi; Friuli-Venezia Giulia 107.355: +92 casi; Marche 104.464: +73 casi; Liguria 104.106: +110 casi; Abruzzo 75.511: +65 casi; P. A. Bolzano 73.572: +27 casi; Calabria 69.805: +71 casi; Sardegna 58.990: +274 casi; Umbria 57.309: +77 casi; P. A. Trento 46.036: +43 casi; Basilicata 27.147: +29 casi; Molise 13.838: +15 casi; Valle d’Aosta 11.716: un caso.

(ultimo aggiornamento 17:59)