Mostra Space Adventure, Funzionario Soprintendenza: «Evento mondiale, porterà benefici ai territori»

Nei giorni scorsi il funzionario della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, Ludovico Cennamo, ha fatto visita alla mostra internazionale Space Adventure, allestita in collaborazione con la Nasa presso l’antico Castello della Valle situato nello splendido borgo di Fiumefreddo Bruzio.

Il funzionario della SABAP-CAL ha parlato di un “evento mondiale che porterà certamente benefici ai nostri territori, sia in termini di visitatori sia in termini economici”.

“E’ una mostra – ha detto Ludovico Cennamo – che sprigiona cultura e formazione anche e soprattutto per i più giovani, la cui collocazione presso il castello è stata fortemente approvata dal nostro Soprintendente, dott. Fabrizio Sudano, sempre attento e sensibile ai luoghi ed ai territori, per i risvolti ed i risultati positivi che potranno essere raccolti. Mi complimento con gli organizzatori – ha aggiunto Cennamo – per l’idea e per il garbo con cui tutto è stato allestito, con grande rispetto per il paesaggio e la struttura. Personalmente, la mostra mi è tanto piaciuta perché momento di arricchimento e confronto su temi che hanno fatto la storia della nostra società ma anche su argomenti di rilevante attualità. Una scelta condivisibile – conclude Ludovico Cennamo, che in passato ha ricoperto anche ruoli politici e amministrativi - che premia il territorio ed una sinergia e sintonia vincente da emulare”.

Più di ottanta oggetti originali forniti dalla NASA, con l’aggiunta di modelli provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space. Navicelle spaziali, satelliti, razzi e modelli in scala stanno facendo rivivere a grandi e piccini la più grande avventura dell’uomo, quella che l’ha portato oltre il nostro pianeta, grazie all’immaginazione, al coraggio e all’intelligenza di sognatori, scienziati, tecnici, e astronauti. La mostra Space è visitabile presso il “Castello della Valle” posizionato su un’altura che indirizza lo sguardo verso il mare, fino a Stromboli e tutte le Isole Eolie.

Oltre alla bellezza della collezione e dei modelli, infatti, la mostra è una vera e propria palestra di addestramento: lo “Space Camp”, caratterizzata da vari simulatori. Per la tappa in Calabria, Regione che ha visto i natali di donne e uomini impegnati nelle attività spaziali nell’ambito di centri ricerca e industrie, la mostra Space Adventure è stata arricchita con nuovi importanti contributi provenienti da quella terra e dal resto d’Italia.

INFO UTILI

La mostra è aperta tutti i giorni secondo questo calendario: 8:30 - 12:30 (ultimo ingresso ore 11:30); 17:00 - 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00). Per info: https://www.space-adventure.it