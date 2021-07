Manufatto abusivo in corso di costruzione ad Isola Capo Rizzuto: sequestrato

Erano risuciti a piantare 9 pilastri assieme al gettato per il solaio, per una costruzione di circa 12 metri per 12 in larghezza ed alta circa 3 metri, occupando una superficie complessiva di 144 metri quadri.

Il tutto abusivamente e senza alcuna autorizzazione. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali della Compagnia di Crotone, impegnati in diversi controlli ed accertamenti nei territori rurali.

Lo stabile, edificato nell’agro di Isola Capo Rizzuto, si presentava ancora in costruzione. Dopo un controllo presso l’ufficio comunale competente, è stata scoperta la totale assenza di autorizzazioni, che hanno portato così al sequestro del manufatto.

Denunciato per costruzione abusiva il presunto committente dei lavori, che avrà ora l’onere della custodia giudiziaria dello stabile, posto sotto sequestro preventivo. Si tratta del decimo caso di costruzione abusiva individuato dai Forestali nel corso del 2021.